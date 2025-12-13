McDonald’s cancella lo spot natalizio fatto con l’intelligenza artificiale dopo la rivolta del web

Dopo appena tre giorni, McDonald’s ha deciso di rimuovere il suo spot natalizio realizzato con l’intelligenza artificiale dal canale YouTube olandese, a causa di forti polemiche online. L’annuncio ha suscitato reazioni contrastanti, portando l’azienda a fare marcia indietro in tempi record.

Tre giorni. È bastato questo brevissimo lasso di tempo perché McDonald’s decidesse di rimuovere dal proprio canale YouTube olandese uno spot natalizio che, anziché scaldare i cuori, ha scatenato una delle polemiche più feroci degli ultimi mesi. Il video, caricato il 6 dicembre, è sparito il 9 dello stesso mese, travolto da un’ondata di critiche che non ha risparmiato nessuno: né il colosso dei fast food, né la casa di produzione The Sweetshop, responsabile della sua realizzazione. Al centro della bufera c’è l’uso massiccio e indiscriminato dell’intelligenza artificiale generativa. Lo spot, che avrebbe dovuto celebrare il periodo più magico dell’anno, si è trasformato in un catalogo degli orrori dell’IA applicata alla pubblicità: animazioni strane, fisica impossibile, un’estetica da uncanny valley che ha fatto rabbrividire milioni di utenti. Screenworld.it

McDonald's ritira lo spot natalizio fatto con la IA - Cola, ora tocca a McDonald's raccogliere lo sdegno della Rete dopo aver lanciato il proprio spot di Natale creato da una IA. zeusnews.it