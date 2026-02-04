L' arte con intelligenza artificiale nasce Clag Factory

Carlo Lago ha deciso di lanciare un nuovo progetto: Clag Factory, un’arte creata con l’intelligenza artificiale. La sua vita professionale e personale cambia di colpo, segnando l’inizio di una fase tutta nuova. È un passo importante per lui, che vuole esplorare i confini tra arte e tecnologia.

Nella vita di Clag!, all'anagrafe Carlo Lago, c'è una data che segnerà l'inizio di un nuovo capitolo, professionale e personale. Quel giorno è sabato 7 febbraio quando in via della Maddalena 18 rosso, alle ore 18.30, verrà inaugurata la Clag Factory."Per me - racconta Clag! - vuole essere.

