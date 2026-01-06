Lo sfogo di Spalletti sul rigore di David | Gente che tifa Milan o Roma che ci dice cosa fare

Luciano Spalletti commenta le polemiche sul rigore di David, sottolineando come alcune persone, tifosi di Milan o Roma, alimentino confusione attraverso commenti e video sui social. L’allenatore evidenzia che le critiche spesso sono strumentali e invitano a non lasciarsi influenzare da chi cerca visibilità, mantenendo un approccio lucido e rispettoso nei confronti delle decisioni arbitrali e dei giocatori.

