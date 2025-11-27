Pontecorvo piange Oliva storica custode della Cantina centenaria
La comunità di Pontecorvo si è risvegliata questa mattina con una notizia che ha scosso profondamente cittadini e istituzioni: la scomparsa improvvisa, a causa di un malore, di Oliva, storica titolare della Cantina centenaria di Viale Croci. Una figura amatissima, legata in modo indissolubile. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
News recenti che potrebbero piacerti
È morta Oliva, storica titolare della Cantina di Viale Croci - Una perdita per la città, legata da sempre alla sua figura e al suo instancabile impegno nel custodire le tradizioni locali. Si legge su ciociariaoggi.it