Addio a Ermete Fiaccadori | Reggio piange il presidente Anpi e grande custode della Resistenza

Reggio Emilia, 27 novembre 2025 - Questa mattina è venuto a mancare Ermete Fiaccadori, presidente provinciale dell’ Anpi e figura di riferimento dell’ antifascismo reggiano. A dare conferma della notizia è la stessa sezione provinciale. Nato il 9 marzo 1945 a Reggio Emilia da genitori partigiani, Fiaccadori è cresciuto negli ideali della Resistenza, portati avanti con orgoglio lungo tutto il suo percorso di impegno politico (dal Pci al Pd) e sociale. Tragico incidente in moto: Francesco muore a 18 anni Il 3 aprile 2016 fu eletto - per la prima volta nella storia della sezione - come presidente non partigiano combattente. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

