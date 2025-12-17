Tragedia sul viale Italia muore a 77 anni vittima di un malore alla guida

Zazoom 17 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un tragico incidente si è verificato questa mattina sul viale Italia, dove un uomo di 77 anni è deceduto a causa di un malore mentre era alla guida della propria auto. L'episodio è avvenuto nei pressi della Baracchina Bianca, suscitando grande commozione nella comunità locale.

tragedia sul viale italia muore a 77 anni vittima di un malore alla guida

© Livornotoday.it - Tragedia sul viale Italia, muore a 77 anni vittima di un malore alla guida

Tragedia sul viale Italia dove un 77enne è morto davanti alla Baracchina Bianca dopo aver accusato un malore mentre si trovava alla guida della propria auto nella mattina di oggi, mercoledì 17 dicembre. A lanciare l'allarme sono stati alcuni presenti che, intuita la gravità della situazione. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

Leggi anche: Tragedia a Recale, malore improvviso mentre è alla guida: Vincenzo muore 60 anni

Leggi anche: Tragedia a Fiesole, muore un ragazzo di 30 anni. Chi era la vittima

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Vigevano, giovane muore in moto dopo un sorpasso in viale Industria

Video Vigevano, giovane muore in moto dopo un sorpasso in viale Industria

tragedia viale italia muoreAvellino in lutto, tragedia in Friuli: Christian si schianta in moto e muore - L'articolo Avellino in lutto, tragedia in Friuli: Christian si schianta in moto e muore proviene da OttoPagine. msn.com

tragedia viale italia muoreTragedia ad Agrigento: entra in un bar a comprare le sigarette, si accascia e muore - Un uomo di 46 anni, agrigentino, è entrato in un bar tabacchi per le sigarette, ha accusato un malore ed è morto sul colpo. msn.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.