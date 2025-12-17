Tragedia sul viale Italia muore a 77 anni vittima di un malore alla guida

Un tragico incidente si è verificato questa mattina sul viale Italia, dove un uomo di 77 anni è deceduto a causa di un malore mentre era alla guida della propria auto. L'episodio è avvenuto nei pressi della Baracchina Bianca, suscitando grande commozione nella comunità locale.

