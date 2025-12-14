L'attentato antisemita avvenuto a Sydney, nella celebre Bondi Beach, ha suscitato grande preoccupazione a livello internazionale. L'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane evidenzia come il pericolo possa trovarsi anche nelle nostre città, sottolineando l'importanza di vigilare e contrastare ogni forma di odio e terrorismo.

© Ilgiornale.it - L'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane: "Il pericolo è dentro le nostre città"

La notizia dell' attentato terroristico antisemita avvenuto ieri sera a Sydney, nel cuore della frequentatissima spiaggia di Bondi Beach, ha scosso anche l'Italia. Messaggi di cordoglio da perte delle più alte cariche politiche e istituzionali del nostro Paese nei confronti dell'intera comunità dell'Australia - colpita durante una riunione della comunità ebraica per celebrare la festività di Hanukkah - sono arrivate già fin dalle prime ore della mattinata di domenica 14, a partire da Giorgia Meloni: " Seguo con profondo dolore le drammatiche notizie che arrivano da Sydney. Nel condannare ancora una volta con fermezza ogni forma di violenza e di antisemitismo, l'Italia esprime il proprio cordoglio per le vittime e si stringe ai loro cari, ai feriti, alle comunità ebraiche e rinnova la propria amicizia al popolo australiano ", ha scritto su X la presidente del Consiglio. Ilgiornale.it

