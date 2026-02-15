Liverpool supera il Brighton e avanza al quinto turno di FA Cup

Da napolipiu.com 15 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Liverpool ha battuto il Brighton con un gol decisivo nel secondo tempo, portandosi al quinto turno della FA Cup. La partita si è giocata ieri sera a Anfield e i reds hanno mostrato determinazione fin dai primi minuti, creando diverse occasioni da rete. La vittoria permette al Liverpool di proseguire il cammino in una delle competizioni più antiche del calcio inglese.

"> Il Trionfo del Liverpool nell’FA Cup. Liverpool ha dimostrato la sua forza sul campo, avanzando al quinto turno dell’FA Cup con una vittoria convincente per 3-0 contro il Brighton. La partita, disputata sabato, ha visto protagonisti diversi giocatori chiave, a partire da Mohamed Salah, che ha segnato uno degli obiettivi della serata. La vittoria non solo rappresenta un passo importante nel torneo, ma mette in mostra anche le ambizioni dei Reds nella competizione. La squadra guidata da Jürgen Klopp ha iniziato la gara in modo deciso, dominando il possesso palla e creando numerose occasioni. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

liverpool supera il brighton e avanza al quinto turno di fa cup

© Napolipiu.com - Liverpool supera il Brighton e avanza al quinto turno di FA Cup.

Liverpool-Brighton: commenti, aggiornamenti, gol e statistiche per il quarto turno della FA Cup

Il Liverpool affronta il Brighton questa sera, dopo che le voci sul possibile cambio di allenatore si sono fatte sempre più insistenti nelle ultime settimane.

Liverpool-Brighton (FA Cup, 14-02-2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici

Il Liverpool ha conquistato tre punti fondamentali in casa del Sunderland, avvicinandosi alla zona europea in Premier League.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.

Argomenti discussi: Tris del City con Haaland. Vincono anche Liverpool e Aston Villa, Lucca resta a secco in Premier League; La classifica di Premier League; Liverpool supera il Brighton e avanza al quinto turno di FA Cup.; Finalmente Chiesa: è titolare nel Liverpool in FA Cup, contro il Brighton.

Liverpool – Brighton: orario, probabili formazioni e dove vederla in TV e streamingLiverpool - Brighton, dove vederla? Ecco orario, probabili formazioni e dove seguire il match in diretta tv e streaming ... generationsport.it

Liverpool, Salah torna tra i convocati per la sfida contro il BrightonPunizione terminata. Come riportato da Sky Sports UK Mohamed Salah ci sarà per la sfida tra Liverpool e Brighton, e questa non può che essere una gran notizia per i tifosi Reds. Dopo il caso scoppiato ... gianlucadimarzio.com