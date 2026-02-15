Liverpool supera il Brighton e avanza al quinto turno di FA Cup
Il Liverpool ha battuto il Brighton con un gol decisivo nel secondo tempo, portandosi al quinto turno della FA Cup. La partita si è giocata ieri sera a Anfield e i reds hanno mostrato determinazione fin dai primi minuti, creando diverse occasioni da rete. La vittoria permette al Liverpool di proseguire il cammino in una delle competizioni più antiche del calcio inglese.
"> Il Trionfo del Liverpool nell’FA Cup. Liverpool ha dimostrato la sua forza sul campo, avanzando al quinto turno dell’FA Cup con una vittoria convincente per 3-0 contro il Brighton. La partita, disputata sabato, ha visto protagonisti diversi giocatori chiave, a partire da Mohamed Salah, che ha segnato uno degli obiettivi della serata. La vittoria non solo rappresenta un passo importante nel torneo, ma mette in mostra anche le ambizioni dei Reds nella competizione. La squadra guidata da Jürgen Klopp ha iniziato la gara in modo deciso, dominando il possesso palla e creando numerose occasioni. 🔗 Leggi su Napolipiu.com
Liverpool-Brighton: commenti, aggiornamenti, gol e statistiche per il quarto turno della FA Cup
Il Liverpool affronta il Brighton questa sera, dopo che le voci sul possibile cambio di allenatore si sono fatte sempre più insistenti nelle ultime settimane.
Liverpool-Brighton (FA Cup, 14-02-2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici
Il Liverpool ha conquistato tre punti fondamentali in casa del Sunderland, avvicinandosi alla zona europea in Premier League.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.
