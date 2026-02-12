Liverpool-Brighton FA Cup 14-02-2026 ore 21 | 00 | formazioni quote pronostici

Il Liverpool ha conquistato tre punti fondamentali in casa del Sunderland, avvicinandosi alla zona europea in Premier League. Nel frattempo, il Brighton ha perso 1-0 al Villa Park, a causa di un’autorete sfortunata di Jack Hinshelwood. La partita si è giocata ieri sera alle 21:00, con formazioni da confermare e pronostici ancora aperti.

Il Liverpool ha trovato tre punti a Sunderland che sono stati molto importanti per rosicchiare un paio di punti sulla quarta e quinta della classifica di Premier League mentre il Brighton è stato battuto per 1-0 al Villa Park, condannato da una sfortunata autorete di Jack Hinshelwood che ha deviato in rete una spizzata di.

