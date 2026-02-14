Liverpool-Brighton | commenti aggiornamenti gol e statistiche per il quarto turno della FA Cup

Il Liverpool affronta il Brighton questa sera, dopo che le voci sul possibile cambio di allenatore si sono fatte sempre più insistenti nelle ultime settimane. La partita si gioca allo stadio di Anfield, dove i tifosi aspettano di vedere se la squadra riuscirà a risollevarsi dopo un inizio di stagione difficile. Il match fa parte del quarto turno della FA Cup e promette emozioni e gol, con entrambe le squadre determinate a conquistare il passaggio del turno.

2026-02-14 21:48:00 Non si placano le voci a seguito dell’ultima notizia. Senza troppi giri di parole, andiamo subito al sodo: Stasera il Liverpool ospita il Brighton. Segui l’azione da Anfield con la nostra telecronaca dal vivo. La FA Cup rimane la migliore possibilità di vincere l’argento per il Liverpool in questa stagione e gli uomini di Arne Slot stasera daranno il massimo contro il Brighton. Sono ancora in Champions League, ma è difficile vedere i Merseysiders battere l’élite europea data la loro forma mista in questa stagione. Il modo in cui hanno vinto 1-0 in casa del Sunderland a metà settimana ha dimostrato che sono ancora capaci di prestazioni determinate, e avranno bisogno di un’altra per sconfiggere una squadra del Brighton che ha vinto in casa del Manchester United nel turno precedente.🔗 Leggi su Justcalcio.com

Il quarto turno della FA Cup è al centro dell’attenzione dopo che il Manchester City ha annunciato la formazione ufficiale per la partita contro il Salford City.

