LIVE Speed skating Europei 2026 in DIRETTA | AZZURRI D’ORO NEL TEAM PURSUIT! Tra poco Francesca Lollobrigida

Segui la diretta degli Europei di Speed Skating 2026, con aggiornamenti in tempo reale sulle gare e i risultati degli azzurri. Tra le protagoniste in pista, Francesca Lollobrigida e Aurora Grinden Lovas. Rimani informato sugli eventi e sulle performance dei migliori atleti europei, con informazioni precise e aggiornate per vivere appieno questa competizione internazionale.

20.49: Aurora Grinden Lovas! L'a norvegese chiude in testa la sua prova con il crono di 4'11?07, sesto posto per la francese Nizan che era rimasta in scia per i primi 2 km, con il tempo di 4'16?601. Ora l'azzurra Linda Rossi e l'olandese Sanne In 't Hof 20.43: Lontane dalle migliori le protagoniste di questa batteria: la tedesca Ehseluns è sesta con 4'19?803, ottava la austriaca Molnar con 2'23?354. Ora la francese Nizan e la norvegese Lovas 20.36: Dopo un'ottima prima parte di gara, la polacca Braun crolla letteralmente nel finale ed p quinta con 4'19?57, sesto posto per la ceca Korvasova che ha recuperato tanto nel finale ma non è riuscita a raggiungere la rivale: 4'22?387.

