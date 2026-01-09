Benvenuti alla diretta del Campionato Europeo di speed skating 2026, in corso a Tomaszów Mazowiecki, Polonia. Seguiremo le gare della prima giornata, con focus sulla prova dei 3000 metri di Lollobrigida e sulle possibilità degli azzurri nel team pursuit. Rimanete aggiornati per tutte le ultime notizie e risultati in tempo reale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE della prima giornata del Campionato Europeo di speed skating 2026 in programma a Tomaszów Mazowiecki in Polonia. Da venerdì 9 a domenica 11 gennaio l’anello di ghiaccio di Tomaszów Mazowiecki, in Polonia, ospita gli Europei 2026 di speed skating su singole distanze, primo grande appuntamento continentale della nuova stagione e, soprattutto, una tappa di avvicinamento cruciale alle Olimpiadi di Milano Cortina, in programma tra poco più di un mese. La rassegna europea apre ufficialmente il 2026 del pattinaggio di velocità e lo fa in un contesto particolare, nel quale molte nazionali stanno privilegiando il lavoro in prospettiva olimpica rispetto alla ricerca del picco di forma immediato. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Speed skating, Europei 2026 in DIRETTA: Lollobrigida cerca risposte nei 3000, azzurri per il titolo nel team pursuit

Leggi anche: Speed skating, team pursuit e Giovannini regalano un sorriso ad Hamar. Lollobrigida sottotono

Leggi anche: Speed skating, Lollobrigida e Giovannini fuori dal podio nella Mass Start a Salt Lake City, cade il trio azzurro nel team pursuit

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

LIVE Speed skating, Europei 2026 in DIRETTA: Lollobrigida cerca risposte nei 3000, azzurri per il titolo nel team pursuit; Calendario Europei speed skating 2026: programma, orari, tv, streaming; Marchetto verso gli Europei di speed skating: “La parentesi negativa della Coppa del Mondo sembra alle spalle”; Speed skating, Davide Ghiotto e gli Europei da vivere come tappa di passaggio verso i Giochi.

Calendario Europei speed skating 2026: programma, orari, tv, streaming - Da venerdì 9 a domenica 11 gennaio andranno in scena sull'anello di ghiaccio di Tomaszów Mazowiecki, in Polonia, gli Europei su singole distanze di speed ... oasport.it

Speed skating, Francesca Lollobrigida agli Europei per provare a dare una svolta ad una stagione non semplice - L'Arena Lodowa di Tomaszów Mazowiecki, in Polonia, si appresta a ospitare gli Europei 2026 di speed skating. oasport.it