Speed skating azzurro a Milano-Cortina 2026 | team pursuit nei quarti Pergher nei 500 metri

Il team di speed skating italiano ha raggiunto i quarti di finale dell’inseguimento a squadre maschile a causa di una buona prestazione nelle qualificazioni, mentre Pergher si è qualificato nei 500 metri femminili dopo aver ottenuto uno dei tempi più veloci nelle batterie. La giornata si svolge al Milano Speed Skating Stadium, dove atleti e tifosi seguono con attenzione ogni gara.

Per l'Italia queste prove rappresentano due importanti momenti per dimostrare competitività e ambizione nel pattinaggio di velocità su pista lunga, dopo sensazioni altalenanti durante la stagione. Nel team pursuit maschile, la squadra italiana si presenta con un terzetto noto e rodato: Davide Ghiotto, Michele Malfatti e Andrea Giovannini. Questo tre atleti hanno già lavorato insieme per anni e vantano medaglie importanti a livello mondiale ed europeo, inclusa una vittoria continentale proprio nel 2026, che ha accesso le speranze di un ottimo risultato anche in questa rassegna olimpica.

