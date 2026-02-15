Speed skating azzurro a Milano-Cortina 2026 | team pursuit nei quarti Pergher nei 500 metri
Il team di speed skating italiano ha raggiunto i quarti di finale dell’inseguimento a squadre maschile a causa di una buona prestazione nelle qualificazioni, mentre Pergher si è qualificato nei 500 metri femminili dopo aver ottenuto uno dei tempi più veloci nelle batterie. La giornata si svolge al Milano Speed Skating Stadium, dove atleti e tifosi seguono con attenzione ogni gara.
Per l’Italia queste prove rappresentano due importanti momenti per dimostrare competitività e ambizione nel pattinaggio di velocità su pista lunga, dopo sensazioni altalenanti durante la stagione. Nel team pursuit maschile, la squadra italiana si presenza con un terzetto noto e rodato: Davide Ghiotto, Michele Malfatti e Andrea Giovannini. Questo tre atleti hanno già lavorato insieme per anni e vantano medaglie importanti a livello mondiale ed europeo, inclusa una vittoria continentale proprio nel 2026, che ha accesso le speranze di un ottimo risultato anche in questa rassegna olimpica. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv.🔗 Leggi su Sportface.it
LIVE Speed skating, Europei 2026 in DIRETTA: Pergher quarta nei 500, Ghiotto delude nei 5000
Segui in tempo reale i risultati degli Europei di Speed Skating 2026.
LIVE Speed skating, Europei 2026 in DIRETTA: domina la Polonia, Pergher quarta nei 500, attesa per Ghiotto nei 5000
Segui in diretta gli Europei di Speed Skating 2026, con la Polonia che si distingue e la tifoseria in attesa di Ghiotto nei 5000 metri.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.
Argomenti discussi: Lorello splendido bronzo nei 5000 m! Rivivi la gara dell'azzurro; LIVE Speed skating, 5000 metri Olimpiadi 2026 in DIRETTA: Riccardo Lorello sorpresa di bronzo! 4° Ghiotto di un soffio; Speed skating, orario e chi sono gli italiani in gara oggi. Dove vederla in tv e cosa sapere sulla disciplina alle Olimpiadi di Milano...; Milano-Cortina 2026, Speed skating: super bronzo per Riccardo Lorello.
Speed skating, team-pursuit azzurro chiamato all’appello nei quarti di finale alle Olimpiadi. Pergher per stupire nei 500 metriIl programma di gare al Milano Speed Skating Stadium prosegue senza soluzione di continuità e quest'oggi nel programma del pattinaggio velocità pista ... oasport.it
Speed skating, subito Italia-USA nei quarti del team-pursuit. Tutte le batterieL'Italia inizierà quest'oggi il proprio percorso nel team pursuit maschile di speed skating alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026: il terzetto azzurro ... oasport.it
Olimpiadi Milano-Cortina, il programma delle gare di oggi 15 febbraio. Link nel primo commento facebook
Milano Cortina, gare di oggi. Da Goggia e Brignone a Moioli, orari e dove vedere gli azzurri x.com