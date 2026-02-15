LIVE Snowboardcross Gara mista a coppie Olimpiadi in DIRETTA | tabellone duro per Sommariva-Moioli
La coppia formata da Sommariva e Moioli si trova in difficoltà durante la gara di snowboardcross misto a coppie alle Olimpiadi, a causa di un ostacolo imprevisto sulla pista. La competizione, trasmessa in diretta, sta mettendo alla prova le capacità degli atleti e la loro reattività. Per aggiornamenti continui, cliccate sul link dedicato.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale della gara olimpica di snowboardcross misto a coppie. Livigno è pronta a spingere gli azzurri verso un nuovo podio con il duo composto da Michela Moioli e Lorenzo Sommariva accreditata a conquistare una delle tre medaglie. La seconda coppia azzurra sarà invece composta da Omar Visintin e Sofia Groblechner, che cercheranno di ergersi a mina vagante della competizione. I quarti inizieranno alle 13.45, con semifinali e finali a seguire. Si partirà subito con Italia 2 inserita nella heat numero uno con Francia 2 (BozzoloCasta), Svizzera 1 (Koblet, Wiedmer) e Stati Uniti 2 (PareGaskill). 🔗 Leggi su Oasport.it
LIVE Snowboardcross, Gara mista a coppie Olimpiadi in DIRETTA: Sommariva-Moioli inseguono la finale
Luca Sommariva e Michela Moioli stanno inseguendo la finale nella gara di snowboardcross misto a coppie alle Olimpiadi di Pechino, dopo aver superato le prime manches.
Snowboardcross, Moioli e Sommariva sfiorano la vittoria nella gara a coppie miste. Successo per la Gran Bretagna
Nel weekend si è disputata la prima tappa della Coppa del Mondo di snowboardcross 2025-2026, con la gara a coppie miste che ha visto protagonisti atleti di alto livello.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.
Argomenti discussi: LIVE Snowboardcross, Gara mista a coppie Olimpiadi in DIRETTA: Sommariva-Moioli inseguono la finale; Milano Cortina 2026 LIVE | Italia, oro nello slittino doppio maschile e femminile; Olimpiadi Milano Cortina 2026, Moioli show nello snowboard cross: è bronzo; La cronaca dei Giochi Olimpici Invernali del 12 febbraio 2026.
LIVE Snowboardcross, Gara mista a coppie Olimpiadi in DIRETTA: Sommariva-Moioli inseguono la finaleCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale della gara olimpica di snowboardcross misto a coppie. oasport.it
Sfuma la medaglia per lo snowboardcross maschile. Lorenzo Sommariva viene eliminato in semifinale e chiude all'ottavo posto. Omar Visintin, bronzo a Pechino 2022, e Filippo Ferrari out agli ottavi di finale. Domani la gara femminile con Michela Moioli che p x.com
Federica Brignone alle 10 e alle 13.30 sarà impegnata nel gigante, mentre alle 12 Federico Pellegrino guiderà l’Italia nella staffetta 4x7,5 km di sci di fondo. Alle 13.45 spazio allo snowboard cross a coppie miste con Michela Moioli in gara insieme a Lorenzo facebook