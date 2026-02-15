LIVE Snowboardcross Gara mista a coppie Olimpiadi in DIRETTA | tabellone duro per Sommariva-Moioli

La coppia formata da Sommariva e Moioli si trova in difficoltà durante la gara di snowboardcross misto a coppie alle Olimpiadi, a causa di un ostacolo imprevisto sulla pista. La competizione, trasmessa in diretta, sta mettendo alla prova le capacità degli atleti e la loro reattività. Per aggiornamenti continui, cliccate sul link dedicato.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale della gara olimpica di snowboardcross misto a coppie. Livigno è pronta a spingere gli azzurri verso un nuovo podio con il duo composto da Michela Moioli e Lorenzo Sommariva accreditata a conquistare una delle tre medaglie. La seconda coppia azzurra sarà invece composta da Omar Visintin e Sofia Groblechner, che cercheranno di ergersi a mina vagante della competizione. I quarti inizieranno alle 13.45, con semifinali e finali a seguire. Si partirà subito con Italia 2 inserita nella heat numero uno con Francia 2 (BozzoloCasta), Svizzera 1 (Koblet, Wiedmer) e Stati Uniti 2 (PareGaskill). 🔗 Leggi su Oasport.it

Luca Sommariva e Michela Moioli stanno inseguendo la finale nella gara di snowboardcross misto a coppie alle Olimpiadi di Pechino, dopo aver superato le prime manches.

