LIVE Snowboardcross Gara mista a coppie Olimpiadi in DIRETTA | Sommariva-Moioli inseguono la finale

Luca Sommariva e Michela Moioli stanno inseguendo la finale nella gara di snowboardcross misto a coppie alle Olimpiadi di Pechino, dopo aver superato le prime manches. La competizione si svolge su un percorso ricco di salti e curve strette, con atleti che si sfidano a tutta velocità. La tensione aumenta mentre i concorrenti spingono al massimo per conquistare un posto tra i finalisti.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale della gara olimpica di snowboardcross misto a coppie. Livigno è pronta a spingere gli azzurri verso un nuovo podio con il duo composto da Michela Moioli e Lorenzo Sommariva accreditata a conquistare una delle tre medaglie. La seconda coppia azzurra sarà invece composta da Omar Visintin e Sofia Groblechner, che cercheranno di ergersi a mina vagante della competizione. I quarti inizieranno alle 13.45, con semifinali e finali a seguire. Si partirà subito con Italia 2 inserita nella heat numero uno con Francia 2 (BozzoloCasta), Svizzera 1 (Koblet, Wiedmer) e Stati Uniti 2 (PareGaskill). 🔗 Leggi su Oasport.it

Nel weekend si è disputata la prima tappa della Coppa del Mondo di snowboardcross 2025-2026, con la gara a coppie miste che ha visto protagonisti atleti di alto livello.

