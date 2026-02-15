LIVE Snowboardcross Gara mista a coppie Olimpiadi in DIRETTA | Sommariva-Moioli inseguono la finale
Luca Sommariva e Michela Moioli stanno inseguendo la finale nella gara di snowboardcross misto a coppie alle Olimpiadi di Pechino, dopo aver superato le prime manches. La competizione si svolge su un percorso ricco di salti e curve strette, con atleti che si sfidano a tutta velocità. La tensione aumenta mentre i concorrenti spingono al massimo per conquistare un posto tra i finalisti.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale della gara olimpica di snowboardcross misto a coppie. Livigno è pronta a spingere gli azzurri verso un nuovo podio con il duo composto da Michela Moioli e Lorenzo Sommariva accreditata a conquistare una delle tre medaglie. La seconda coppia azzurra sarà invece composta da Omar Visintin e Sofia Groblechner, che cercheranno di ergersi a mina vagante della competizione. I quarti inizieranno alle 13.45, con semifinali e finali a seguire. Si partirà subito con Italia 2 inserita nella heat numero uno con Francia 2 (BozzoloCasta), Svizzera 1 (Koblet, Wiedmer) e Stati Uniti 2 (PareGaskill). 🔗 Leggi su Oasport.it
Snowboardcross, Moioli e Sommariva sfiorano la vittoria nella gara a coppie miste. Successo per la Gran Bretagna
Nel weekend si è disputata la prima tappa della Coppa del Mondo di snowboardcross 2025-2026, con la gara a coppie miste che ha visto protagonisti atleti di alto livello.
LIVE Snowboardcross, Cervinia 2025 in DIRETTA: Sommariva/Moioli in big final
Segui in tempo reale le emozioni della gara di Snowboardcross a Cervinia 2025.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.
LIVE Snowboardcross maschile Olimpiadi 2026 in DIRETTA: Haemmerle bissa il successo di Pechino, 8° SommarivaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.13 Termina qui la DIRETTA LIVE testuale dello snowboardcross maschile. Vi ringraziamo per aver scelto di ... oasport.it
LIVE Snowboardcross femminile, Olimpiadi 2026 in DIRETTA: Moioli oltre le ferite, è bronzo per l’azzurra! Oro all’australiana BaffCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14:53 Si chiude qui la nostra DIRETTA LIVE testuale della gara olimpica femminile di snowboardcross. Grazie per ... oasport.it
Sfuma la medaglia per lo snowboardcross maschile. Lorenzo Sommariva viene eliminato in semifinale e chiude all'ottavo posto. Omar Visintin, bronzo a Pechino 2022, e Filippo Ferrari out agli ottavi di finale. Domani la gara femminile con Michela Moioli che p x.com
Federica Brignone alle 10 e alle 13.30 sarà impegnata nel gigante, mentre alle 12 Federico Pellegrino guiderà l’Italia nella staffetta 4x7,5 km di sci di fondo. Alle 13.45 spazio allo snowboard cross a coppie miste con Michela Moioli in gara insieme a Lorenzo facebook