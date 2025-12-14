Snowboardcross Moioli e Sommariva sfiorano la vittoria nella gara a coppie miste Successo per la Gran Bretagna

Nel weekend si è disputata la prima tappa della Coppa del Mondo di snowboardcross 2025-2026, con la gara a coppie miste che ha visto protagonisti atleti di alto livello. Moioli e Sommariva hanno sfiorato la vittoria, mentre il successo è andato alla rappresentativa della Gran Bretagna.

Si è da poco concluso con la gara a coppie miste il fine settimana della prima tappa della Coppa del Mondo di snowboardcross 2025-2026. Sulle nevi italiane di Cervinia, la squadra azzurra composta da Michela Moioli e Lorenzo Sommariva sono riusciti a conquistare una preziosa seconda posizione, al termine di una Big Final equilibrata fino alla fine. Prima run complicata per l'azzurro che dopo una partenza non brillante ha fatto fatica a rimontare. Moioli è quindi partita con un ritardo di 39 centesimi dalla vetta ed ha messo in pista tutta la sua qualità per rimontare, inchinandosi per 10 centesimi alla coppia britannica formata da Huw Nightingale e da Charlotte Bankes che sale sul gradino più alto del podio.