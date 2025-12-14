LIVE Snowboardcross Cervinia 2025 in DIRETTA | Sommariva Moioli in big final

Segui in tempo reale le emozioni della gara di Snowboardcross a Cervinia 2025. Aggiornamenti live e risultati in diretta, con le ultime notizie dalle finali e le performance dei principali protagonisti. Resta sintonizzato per non perdere nessun momento di questa competizione entusiasmante.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10:49 Come accaduto in semifinale Lisa Francesia Boirai paga dazio sull’ultimo salto. Italia 2 seconda e dunque in sesta posizione complessiva. Finalina vinta da Australia 1. 10:47 Run dominata da Visintin, che regala 35 centesimi di vantaggio alla compagna di squadra. 10:46 Si parte dalla small final con VisintinFrancesia Boirai. Italia 2 che sfida Australia 1 e Svizzera 2. Forfait della Cechia. FINALI 10:37 Peccato. Salto finale imperfetto per la giovanissima azzurra, che negli ultimi metri cede la seconda posizione. Big final per Svizzera 2 e Francia 2. Oasport.it

LIVE Snowboardcross, Cervinia 2025 in DIRETTA: prove generali di Olimpiadi nella gara a coppie miste - Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale della gara a coppie mista di snowboardcross di Cervinia.

LIVE Snowboardcross, Cervinia 2025 in DIRETTA: Moioli esordisce con un secondo posto! Doppietta in famiglia per i fratelli Chollet nella gara maschile - Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nelle finali della tappa di snowboardcross a Cervinia con le Alpi ...

Era il debutto stagionale dello snowboardcross e nelle nevi di casa di Cervinia, Michela Moioli piazza subito un secondo posto importantissimo per sbloccare la situazione. La campionessa olimpica e mondiale vuole lasciare un segno indelebile nella sua nev - facebook.com facebook

Michela Moioli non si ferma mai Secondo posto a Cervinia e podio numero 45 in carriera. Brava anche la giovane Boirai, settima e al miglior risultato personale #Snowboardcross #Moioli #Cervinia x.com