LIVE Snowboardcross Gara mista a coppie Olimpiadi in DIRETTA | Italia 1 di Moioli-Sommariva vola in big final

Durante la gara di snowboardcross alle Olimpiadi, l’Italia di Moioli e Sommariva si è qualificata per la grande finale, mettendo in campo una corsa intensa e veloce. La competizione, trasmessa in diretta, ha visto le squadre di Francia, Germania, Svizzera e Australia sfidarsi nella finalina, dando spettacolo con scivolate e sorpassi spettacolari. La partenza delle squadre di Francia, Germania, Svizzza e Australia è avvenuta pochi minuti fa, mentre gli atleti si preparano a scendere in pista per la fase decisiva.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14:43 Partita la finalina! 14:41 Si partirà dalla small final con Francia 1 (Aidan CholletNirani-Pereira), Germania 1 (UlbrichtFischer), Svizzera 1 (KobletWiedmer) ed Australia 2 (HughesClift). 14:39 Atleti che approfittano dei mezzi di risalita per tornare al cancelletto di partenza. 14:37 Che adrenalina amici di OA Sport. Italia 1 di Moioli-Sommariva in finale sfiderà Australia 1 (LambertBaff), Francia 2 (BozzoloCasta) e Gran Bretagna 1 (NightingaleBankes). 14:33 FINALEEEEEEE! Stupenda run di Michela Moioli, che le svernicia tutte! L'azzurra sorpassa anche la campionessa olimpica Baff e ci porta in big final! 14:31 Benissimo Lorenzo Sommariva! L'azzurro è terzo a 32 centesimi da Germania 1.