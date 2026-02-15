LIVE Snowboardcross Gara mista a coppie Olimpiadi in DIRETTA | dalle 13.45 i quarti di finale

La gara di snowboardcross a coppie ai Giochi Olimpici è iniziata alle 13:45 a causa di un ritardo nella preparazione del circuito. Oggi, centinaia di tifosi stanno seguendo in diretta le emozioni delle fasi finali, che promettono grandi sorprese. La competizione si svolge su un tracciato ricco di salti e curve strette, che mette alla prova la velocità e la coordinazione delle squadre.

Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale della gara olimpica di snowboardcross misto a coppie. Livigno è pronta a spingere gli azzurri verso un nuovo podio con il duo composto da Michela Moioli e Lorenzo Sommariva accreditata a conquistare una delle tre medaglie. La seconda coppia azzurra sarà invece composta da Omar Visintin e Sofia Groblechner, che cercheranno di ergersi a mina vagante della competizione.

Luca Sommariva e Michela Moioli stanno inseguendo la finale nella gara di snowboardcross misto a coppie alle Olimpiadi di Pechino, dopo aver superato le prime manches.

La coppia formata da Sommariva e Moioli si trova in difficoltà durante la gara di snowboardcross misto a coppie alle Olimpiadi, a causa di un ostacolo imprevisto sulla pista.

Splendida Michela Moioli che rimonta tutte le avversarie e vince la semifinale di snowboardcross! Ora una decina di minuti di pausa e poi la run per la medaglia.