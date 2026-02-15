LIVE Skeleton Gara mista a coppie Olimpiadi in DIRETTA | Fumagalli Bagnis outsider Gran Bretagna e Germania per l’oro Inizio alle 18.20

Oggi, Fumagalli e Bagnis sono usciti con il miglior tempo, ma la gara di skeleton a squadre miste alle Olimpiadi di Milano Cortina si deciderà tra le squadre di Gran Bretagna e Germania. La competizione inizia alle 18.20 e promette emozioni intense, con le coppie di outsider come Fumagalli e Bagnis che cercano di sorprendere le favorite. Le coppie italiane sono in corsa con grande determinazione, mentre le nazioni storiche si sfidano per il podio.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 9.20 Buongiorno amici di OA Sport, questa la startlist ufficiale della gara di skeleton doppio misto, con ben due coppie azzurre presenti: 1 – AndzaneIndriksons LAT 2 -ChannellBrusic CAN 3 – JohansenVestergaard Johansen DEN 4 – CurtisBarefoot USA 5 – LiangLin CHN 6 – MargaglioGaspari ITA 7 – RoFlorian USA 8 – HongJung KOR 9 – FumagalliBagnis ITA 10 – ZhaoChen CHN 11 – FlockMaier AUT 12 – TarbitWyatt GBR 13 – KreherJungk GER 14 – Pfeifer Grotheer GER 15 – SteockerWeston GBR Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live della gara di skeleton a squadre miste alle Olimpiadi invernali di Milano Cortina. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Skeleton, Gara mista a coppie Olimpiadi in DIRETTA: Fumagalli/Bagnis outsider, Gran Bretagna e Germania per l’oro. Inizio alle 18.20 LIVE Skeleton, Gara mista a coppie Olimpiadi in DIRETTA: Fumagalli/Bagnis outsider per una medaglia, Gran Bretagna favorita insieme alla Germania Fumagalli e Bagnis partono come outsider per una medaglia nella gara di skeleton doppio misto ai Giochi di Milano Cortina, causando sorpresa tra gli appassionati. LIVE Snowboardcross, Gara mista a coppie Olimpiadi in DIRETTA: ARGENTO DA URLO! Moioli e Sommariva incantano, oro Gran Bretagna Durante la gara di snowboardcross alle Olimpiadi, Moioli e Sommariva hanno conquistato un argento emozionante, dopo che la coppia britannica Nightingale e Bankes ha vinto l’oro. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: LIVE Skeleton, Gara mista a coppie Olimpiadi in DIRETTA: Italia outsider per una medaglia; Giorno 10 | Skeleton, gara a squadre mista in Diretta Streaming | DAZN IT; A che ora lo skeleton domani in tv, Olimpiadi 2026: programma 15 febbraio, streaming, italiani in gara; Skeleton oggi, Olimpiadi 2026: orari 15 febbraio, tv, streaming. LIVE Skeleton, Gara mista a coppie Olimpiadi in DIRETTA: Italia outsider per una medagliaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live della gara di skeleton a ... oasport.it 16.00 Pattinaggio di velocità 1000m U: Lorello (1), Ghiotto (3) 16.00 Skeleton D: Fumagalli (14), Margaglio (19) 19.00 Pattinaggio di figura singolo U: Rizzo, Grassl 19.05 Curling a squadre U vs 19.30 Skeleton U: Bagnis, Gaspari 21.10 Hockey QF D vs x.com Video RICETTA Brasato al vino Rosso e Funghi by Chef Barbara Nan #chefbarbaranan #bagnisoivenirloano #redrestaurantloano facebook