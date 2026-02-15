LIVE Sci di fondo Staffetta maschile Olimpiadi in DIRETTA | tra poco la partenza

L'Italia parte oggi con la staffetta maschile di sci di fondo ai Giochi Olimpici, dopo che la squadra ha scelto di puntare sulla strategia di gara. La competizione sta per iniziare e i corridori sono pronti sulla linea di partenza, mentre gli appassionati attendono con entusiasmo l'inizio della corsa.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno agli amici di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE della staffetta 4×7.5 km maschile valida per i Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026. La staffetta maschile 4×7,5 km rappresenta uno dei momenti più attesi del programma dello sci di fondo ai Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Dopo le prime gare individuali, che non hanno regalato medaglie alla squadra azzurra, l’Italia concentra ambizioni e speranze sulla prova a squadre, cerchiata in rosso sin dall’inizio del quadriennio olimpico. Il quartetto composto da Elia Barp, Davide Graz, Martino Carollo e Federico Pellegrino si presenta al via con l’obiettivo concreto di inserirsi nella lotta per il podio. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Sci di fondo, Staffetta maschile Olimpiadi in DIRETTA: tra poco la partenza LIVE Sci alpino, Discesa maschile Olimpiadi in DIRETTA: tra poco la partenza. Svizzeri favoriti, ma ci crediamo! Tra pochi minuti scatterà la discesa maschile ai Giochi di Milano-Cortina. LIVE Sci di fondo, Staffetta maschile Olimpiadi in DIRETTA: l’Italia sogna una medaglia dopo 2 decenni L’Italia spera in una medaglia nella staffetta maschile di sci di fondo alle Olimpiadi, dopo 20 anni di attese, grazie alla buona forma dei suoi atleti. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia. Argomenti discussi: LIVE Sci di fondo, Sprint tc Olimpiadi in DIRETTA: azzurri eliminati in semifinale! Svahn e Klaebo d’oro; Klaebo e Svahn d'oro, Pellegrino out in semifinale: rivivi il LIVE-Blog; LIVE Sci di fondo, Skiathlon maschile Olimpiadi in DIRETTA: Klaebo, la legge del più forte! Desloges argento a sorpresa. Graz ottavo; RIVIVI IL LIVE! Skiathlon, Klaebo campione olimpico in scioltezza. Sci di fondo oggi in tv, Olimpiadi 2026: orario staffetta femminile, streaming, pettorali di partenzaOggi, sabato 14 febbraio (dalle ore 12.00), si terrà sulle nevi della Val di Fiemme la staffetta femminile di sci di fondo valevole per i Giochi Olimpici ... oasport.it LIVE Sci di fondo, Sprint tc Olimpiadi in DIRETTA: azzurri eliminati in semifinale! Svahn e Klaebo d’oroCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.48: Per oggi è tutto, grazie per averci seguito e buona giornata! 13.46: Hanno vinto i più foprti. Klaebo si ... oasport.it «Siamo pronti a dare tutto per salire sul podio», dichiarano determinati Federico Pellegrino e i suoi compagni alla vigilia della staffetta maschile di sci di fondo in Val di Fiemme. Oggi, 15 febbraio 2026, le Olimpiadi di Milano e Cortina entrano nella dodicesima facebook COSA ABBIAMO VISTOOOOO Nella staffetta 4x7.5 km femminile di sci di fondo… Le azzurre fanno una prova C-L-A-M-O-R-O-S-A e per 3/4 di gara sono in zona podio! Iris De Martin Pinter, Caterina Ganz, Martina Di Centa, Federica Cassol… CI AVETE F x.com