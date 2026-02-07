Tra pochi minuti scatterà la discesa maschile ai Giochi di Milano-Cortina. Gli svizzeri partono favoriti, ma gli italiani sono pronti a provarci. La tensione sale mentre gli atleti si preparano sulla linea di partenza, con gli occhi puntati sulle piste e il cuore in bocca. La gara si annuncia emozionante, con i migliori di tutto il mondo pronti a sfidarsi in un colpo solo.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA SECONDA PROVA DI DISCESA FEMMINILE DALLE 11.30 I PETTORALI DI PARTENZA 11.00 La gara inizierà alle 11.30 e si svolgerà a Bormio. 11.00 Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live della discesa maschile delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026! Il programma e la startlist della discesa maschile delle Olimpiadi Buongiorno e benvenuti alla Diretta Live testuale della discesa maschile in programma a Bormio (Italia), valevole per le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: al cancelletto di partenza, a partire dalle ore 11. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Sci alpino, Discesa maschile Olimpiadi in DIRETTA: tra poco la partenza. Svizzeri favoriti, ma ci crediamo!

