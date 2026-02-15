LIVE Sci di fondo Staffetta maschile Olimpiadi in DIRETTA | l’Italia cerca una medaglia sfida a Francia e USA

L’Italia gareggia nella staffetta maschile di sci di fondo alle Olimpiadi, perché punta a conquistare una medaglia e si trova a sfidare la Francia e gli Stati Uniti. Questa mattina, gli atleti italiani sono scesi in pista a Pyeongchang, affrontando condizioni di neve dure e freddo intenso. La squadra azzurra cerca di migliorare il risultato delle ultime competizioni internazionali, sperando in una prestazione all’altezza.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno agli amici di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE della staffetta 4×7.5 km maschile valida per i Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026. La staffetta maschile 4×7,5 km rappresenta uno dei momenti più attesi del programma dello sci di fondo ai Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Dopo le prime gare individuali, che non hanno regalato medaglie alla squadra azzurra, l'Italia concentra ambizioni e speranze sulla prova a squadre, cerchiata in rosso sin dall'inizio del quadriennio olimpico. Il quartetto composto da Elia Barp, Davide Graz, Martino Carollo e Federico Pellegrino si presenta al via con l'obiettivo concreto di inserirsi nella lotta per il podio.