LIVE Sci di fondo Staffetta maschile Olimpiadi in DIRETTA | gli azzurri ci provano per il podio Norvegia super favorita

Elia Barp, Davide Graz, Martino Carollo e Federico Pellegrino sono partiti con l’obiettivo di conquistare una medaglia, dopo aver preparato intensamente questa staffetta maschile di sci di fondo alle Olimpiadi. La squadra italiana spera di superare l’outsider e avvicinarsi alle favorite, tra cui la Norvegia, che resta la grande favorita per la vittoria. La gara si svolge in un clima di grande attesa, con gli azzurri determinati a mettere in mostra tutta la loro tenacia.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.46: Il quartetto composto da Elia Barp, Davide Graz, Martino Carollo e Federico Pellegrino si presenta al via con l’obiettivo concreto di inserirsi nella lotta per il podio. La formula è quella tradizionale: due frazioni in tecnica classica e due in tecnica libera, su un tracciato esigente come quello della Val di Fiemme, capace di esaltare condizione fisica e strategia. 10.43: a staffetta maschile 4×7,5 km rappresenta uno dei momenti più attesi del programma dello sci di fondo ai Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Dopo le prime gare individuali, che non hanno regalato medaglie alla squadra azzurra, l’Italia concentra ambizioni e speranze sulla prova a squadre, cerchiata in rosso sin dall’inizio del quadriennio olimpico. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Sci di fondo, Staffetta maschile Olimpiadi in DIRETTA: gli azzurri ci provano per il podio, Norvegia super favorita LIVE Sci di fondo, Skiathlon femminile Olimpiadi in DIRETTA: Diggins favorita, le azzurre ci provano Oggi alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 si svolge la gara di skiathlon femminile. LIVE Sci di fondo, staffetta femminile Olimpiadi in DIRETTA: azzurre per un buon piazzamento, Svezia favorita La staffetta femminile di sci di fondo alle Olimpiadi ha preso il via, con le azzurre determinata a migliorare il risultato precedente e la Svezia che si presenta come favorita. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: LIVE Sci di fondo, Sprint tc Olimpiadi in DIRETTA: azzurri eliminati in semifinale! Svahn e Klaebo d’oro; Klaebo e Svahn d'oro, Pellegrino out in semifinale: rivivi il LIVE-Blog; Olimpiadi, i risultati: hockey uomini, Finlandia-Italia 11-0. Big air freestyle: due italiane in finale; Fontana, un'altra finale con la staffetta nei 3000. Diretta staffetta sci di fondo/ Olimpiadi 2026 streaming video Rai 2: per il podio (oggi 15 febbraio)Diretta staffetta sci di fondo Olimpiadi 2026 streaming video Rai 2 oggi domenica 15 febbraio: orario e risultato live, una gara mitica in Val di Fiemme. ilsussidiario.net Sci di fondo oggi in tv, Olimpiadi 2026: orario staffetta femminile, streaming, pettorali di partenzaOggi, sabato 14 febbraio (dalle ore 12.00), si terrà sulle nevi della Val di Fiemme la staffetta femminile di sci di fondo valevole per i Giochi Olimpici ... oasport.it «Siamo pronti a dare tutto per salire sul podio», dichiarano determinati Federico Pellegrino e i suoi compagni alla vigilia della staffetta maschile di sci di fondo in Val di Fiemme. Oggi, 15 febbraio 2026, le Olimpiadi di Milano e Cortina entrano nella dodicesima facebook COSA ABBIAMO VISTOOOOO Nella staffetta 4x7.5 km femminile di sci di fondo… Le azzurre fanno una prova C-L-A-M-O-R-O-S-A e per 3/4 di gara sono in zona podio! Iris De Martin Pinter, Caterina Ganz, Martina Di Centa, Federica Cassol… CI AVETE F x.com