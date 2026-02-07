Oggi alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 si svolge la gara di skiathlon femminile. La favorita è Diggins, ma le italiane ci provano e sperano di fare bene. Gli appassionati seguono la diretta per non perdersi niente di questa competizione importante.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno agli amici di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE dello skiathlon femminile valido per i Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026. In Val di Fiemme, sul mitico tracciato di Tesero, si disputa la prima del programma del fondo, che si sviluppa sulla distanza dei 20 km. Sarà lo skiathlon a inaugurare ufficialmente il programma olimpico dello sci di fondo ai Giochi Invernali di Milano Cortina 2026, nella cornice ormai simbolo di Tesero, in Val di Fiemme, teatro di dieci gare che metteranno in palio 30 medaglie complessive. Un contesto ben conosciuto dagli azzurri, chiamati subito a confrontarsi con una prova impegnativa come lo skiathlon, che combina tecnica classica e tecnica libera in un’unica gara. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Sci di fondo, Skiathlon femminile Olimpiadi in DIRETTA: Diggins favorita, le azzurre ci provano

Segui in tempo reale la gara di sci di fondo sui 10 km a Davos 2025, con favoriti come Diggins tra le donne.

