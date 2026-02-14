LIVE Sci di fondo staffetta femminile Olimpiadi in DIRETTA | azzurre per un buon piazzamento Svezia favorita

La staffetta femminile di sci di fondo alle Olimpiadi ha preso il via, con le azzurre determinata a migliorare il risultato precedente e la Svezia che si presenta come favorita. Le atlete italiane affrontano la gara con grinta, sperando di conquistare un buon piazzamento. La competizione è in corso e gli spettatori seguono con attenzione ogni passaggio sul tracciato.

Buongiorno agli amici di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE della staffetta 4×7.5 km femminile valida per ii Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026. La scena si sposta sulle prove a squadre. Dopo le affermazioni individuali che hanno illuminato le prime giornate – con la Svezia protagonista al femminile e la Norvegia capace di lasciare il segno al maschile – ai Giochi di Milano Cortina 2026 è il momento della staffetta 4×7,5 km donne, in p rogramma alle 12.00 sul tracciato tecnico e ondulato di Lago di Tesero, in Val di Fiemme. Il format resta quello tradizionale: due frazioni in tecnica classica e due in tecnica libera, per una gara che richiede equilibrio, profondità e capacità di gestione nei cambi di ritmo.