LIVE Sci alpino Gigante maschile Olimpiadi in DIRETTA | iniziata la prima manche

Lorenzo Gigante ha iniziato la sua gara di gigante maschile alle Olimpiadi, portando a termine la prima manche con un distacco di 67 centesimi da Schwarz, che ha già fatto segnare un ottimo tempo. La corsa si svolge sotto gli occhi degli spettatori, pronti a seguire ogni movimento degli atleti sulla neve. La competizione è appena iniziata e le aspettative sono alte per i prossimi scatti.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA 10.06 Al primo rilevamento anche Schwarz accusa 67 centesimi. Occhio a Pinheiro Braathen, che ha sfruttato al meglio il pettorale n.1. 10.05 Kristoffersen secondo a 1.93 da Braathen. Che distacchi! Vediamo l'austriaco Marco Schwarz. 10.03 McGrath incassa ben 2.01 da Braathen. Adesso il norvegese Henrik Kristoffersen. 10.02 Subito 0.70 di ritardo per lo scandinavo, che salgono a 1.39 al secondo! E' completamente fuori gara. 10.01 E' un tracciato che potremmo definire banale. Buona manche per Braathen. Ora il norvegese Atle Lie McGrath. 9.57 Cielo completamente coperto e plumbeo, visibilità piatta. 9.54 Dopo essere stato ...