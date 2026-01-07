LIVE Sci alpino Gigante Nor-Am Tremblant 2026 in DIRETTA | tra poco la prima manche D’Antonio e Trocker per il riscatto

Benvenuti alla diretta del Gigante Nor-Am di Tremblant 2026. Seguiremo in tempo reale le fasi della competizione, con aggiornamenti sulla prima manche e sugli atleti in gara, tra cui Giada D’Antonio e Anna Trocker. Rimanete con noi per tutte le novità e i risultati di questa tappa della Coppa Nord Americana, in un contesto di tecnica e determinazione.

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta LIVE dello Slalom Gigante di Mount Tremblant valido per la tappa di Nord American Cup 2025-2026, le nevi canadesi rappresentano un'altra sfida per Giada D'Antonio e Anna Trocker. La campana e l'altoatesina vogliono abbassare i pettorali in vista del loro futuro in Coppa del Mondo, dove hanno già dimostrato di poter stare. Trocker ha sfiorato una clamorosa qualificazione nella seconda manche del gigante di Semmering, dove è mancata all'appello nelle prime 30 per appena due decimi.

Sci alpino: torna la Coppa Europa di Gigante femminile a Sestriere sabato 9 e domenica 10 gennaio x.com

CREDERCI SEMPRE La concorrenza in gigante è spietata… Ma Della Mea e Goggia hanno la grinta giusta a Kranjska Gora! Lara è la migliore delle azzurre e Sofia recupera 16 posizioni con la seconda manche! La Coppa del Mondo di sci alpino femmi - facebook.com facebook

