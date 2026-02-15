Federica Brignone torna a gareggiare alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, dopo aver deciso di partecipare al gigante femminile a causa di un infortunio che l’aveva fermata nelle prove precedenti. La campionessa italiana si presenta sulla pista di Cortina con grande determinazione, pronta a sfidare le altre atlete sul percorso che si snoda tra le montagne dolomitiche. La gara inizia alle 10, e l’attenzione è tutta rivolta alla sua performance, che potrebbe cambiare l’andamento della competizione.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma e la startlist del gigante femminile delle Olimpiadi Buongiorno e benvenuti alla Diretta Live testuale del gigante femminile di sci alpino in programma a Cortina d’Ampezzo (Italia), valevole per le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: la prima manche si disputerà a partire dalle ore 10.00. Seconda run con inversione delle migliori 30 dalle 13.30. Le quattro azzurre al cancelletto di partenza della prima manche saranno Lara Della Mea, che scatterà con il numero 12, Federica Brignone, che prenderà il via con il 14, Sofia Goggia, che partirà con il 17, ed Asja Zenere, che scenderà con il 25. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Sci alpino, Gigante femminile Olimpiadi in DIRETTA: torna Federica Brignone!

Benvenuti alla diretta del gigante di Kronplatz, valida per la Coppa del Mondo femminile 2025-26.

Segui in tempo reale la gara di gigante di Kronplatz 2026, dove torna in pista Federica Brignone.

Ritorno SPETTACOLARE per Federica BRIGNONE che chiude 6a

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.