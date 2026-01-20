LIVE Sci alpino Gigante Kronplatz 2026 in DIRETTA | torna Federica Brignone!

Benvenuti alla diretta del gigante di Kronplatz, valida per la Coppa del Mondo femminile 2025-26. Seguiremo in tempo reale le gare e gli aggiornamenti sulla gara, con particolare attenzione alla partecipazione di Federica Brignone. Restate con noi per tutte le novità e i risultati dell'evento, aggiornati costantemente per offrire un'informazione precisa e puntuale.

Il gigante di Kronplatz rappresenta uno dei passaggi più significativi della Coppa del Mondo femminile 2025-2026, non solo per il valore tecnico della pista Erta di Plan de Corones, ma anche per il suo peso simbolico e temporale in una stagione che corre veloce verso i Giochi Olimpici Invernali Milano Cortina 2026. Martedì 20 gennaio, a meno di venti giorni dall'apertura dei Giochi, le migliori specialiste delle porte larghe si confronteranno su una delle piste più esigenti del circuito, capace di esaltare precisione, gestione del ritmo e solidità mentale.

Sci alpino, Federica Brignone torna nel gigante di Kronplatz: ecco a che ora e dove vederlo in tv - facebook.com facebook

ULTIM’ORA SCI ALPINO Coppa del Mondo, #Scheib vince il gigante femminile di Semmering 2^ Rast, 3^ Hector, 7^ Della Mea, 8^ Goggia #SkySport x.com

