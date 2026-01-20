Segui in tempo reale la gara di gigante di Kronplatz 2026, dove torna in pista Federica Brignone. Aggiorna la diretta per conoscere i pettorali di partenza e tutti gli sviluppi della competizione. Restate con noi per aggiornamenti costanti sulla prova di discesa a Kitzbühel, a partire dalle 11.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA LA DIRETTA LIVE DELLA PROVA DI DISCESA A KITZBUEHEL DALLE 11.30 Il programma e la startlist del gigante femminile di Kronplatz Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del gigante di Kronplatz, valevole per la Coppa del Mondo femminile di sci alpino 2025-26. Il gigante di Kronplatz rappresenta uno dei passaggi più significativi della Coppa del Mondo femminile 2025-2026, non solo per il valore tecnico della pista Erta di Plan de Corones, ma anche per il suo peso simbolico e temporale in una stagione che corre veloce verso i Giochi Olimpici Invernali Milano Cortina 2026. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Sci alpino, Gigante Kronplatz 2026 in DIRETTA: torna la tigre Federica Brignone! I pettorali di partenza

LIVE Sci alpino, Gigante Kronplatz 2026 in DIRETTA: torna Federica Brignone!Benvenuti alla diretta del gigante di Kronplatz, valida per la Coppa del Mondo femminile 2025-26.

Sci alpino, gigante femminile Kronplatz con il ritorno di Federica Brignone: a che ora e dove vederlo in direttaIl 20 gennaio sull'Erta di Kronplatz si svolgerà il settimo gigante della Coppa del mondo di sci alpino femminile.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

LIVE Sci alpino, Gigante Kronplatz 2026 in DIRETTA: torna Federica Brignone! - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma e la startlist del gigante femminile di Kronplatz Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla ... oasport.it