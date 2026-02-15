LIVE Sci alpino Gigante femminile Olimpiadi in DIRETTA | IRREALE! Federica Brignone incanta ed è nettamente in testa!

Federica Brignone domina il gigante femminile alle Olimpiadi, portando a casa un vantaggio evidente. La gara si è accesa dopo che la tedesca Lena Duerr è partite alle 10.39, mentre gli spettatori seguivano con il fiato sospeso. La campionessa italiana ha scavalcato tutte le rivali, dimostrando grande sicurezza sulla neve.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA 10.39 Partita la tedesca Lena Duerr. Poi toccherà a Sofia Goggia. 10.38 Sul dosso finale che ha dato fastidio quasi a tutte, Brignone è invece transitata senza il minimo problema. Lo ha assorbito con classe. 10.36 La classifica dopo le prime 15: 1 Federica Brignone – Italia – 1:03.23 2 Lara Colturi – Albania – 1:03.97 (+0.74) 2 Sara Hector – Svezia – 1:03.97 (+0.74) 2 Thea Louise Stjernesund – Norvegia – 1:03.97 (+0.74) 5 Mikaela Shiffrin – Stati Uniti – 1:04.25 (+1.02) 6 Valerie Grenier – Canada – 1:04.26 (+1.03) 7 Alice Robinson – Nuova Zelanda – 1:04. 🔗 Leggi su Oasport.it

Federica Brignone torna a gareggiare alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, dopo aver deciso di partecipare al gigante femminile a causa di un infortunio che l’aveva fermata nelle prove precedenti.

Federica Brignone si presenta come una delle favorite nel gigante femminile ai Giochi di Cortina, dopo aver ottenuto ottimi risultati nelle ultime gare e con una partenza in prima fila.

