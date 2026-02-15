LIVE Sci alpino Gigante femminile Olimpiadi in DIRETTA | in tre davanti a pari merito tra poco le azzurre

Il gigante femminile delle Olimpiadi si è acceso a causa di una pioggia improvvisa che ha reso la pista scivolosa e difficile da gestire. Attualmente, tre atlete sono in testa a pari merito, creando grande suspense tra gli spettatori. Tra pochi minuti, le atlete italiane saranno in gara, con Brignone pronta a scendere in pista dopo aver sistemato la pista durante la breve pausa.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA 10.31 Breve pausa per sistemare la pista prima della partenza di Brignone. 10.30 Gasienica-Daniel è nona a 0.42. Mai vista una gara con distacchi così ristretti. E' il momento di Federica Brignone. 10.28 Lara Della Mea commette un vistoso errore di linea prima di Rumerlo e chiude decima a 45 centesimi. Peccato, ci ha fatto sognare per metà pista. Tocca alla polacca Maryna Gasienica-Daniel. 10.27 Al primo intermedio l'azzurra è dietro di 0.16, al secondo è avanti di 0.17. 10.26 Errori a raffica per O'Brien, 11ma a 1.184. Ultima fin qui.