LIVE Sci alpino Gigante Spindleruv Mlyn 2026 in DIRETTA | bene Della Mea tra poco le altre azzurre

Segui in tempo reale la gara di gigante di Spindleruv Mlyn 2026, con gli aggiornamenti sulla prestazione di Della Mea e le successive azzurre in gara. Clicca sul link per restare informato sugli sviluppi della competizione e gli eventuali risultati. La diretta fornisce un quadro chiaro e preciso di un evento importante dello sci alpino.

C LICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA DISCESA MASCHILE DI KITZBUEHEL ALLE 11.30 I PETTORALI DI PARTENZA 11.01 Tocca ad Anna Trocker col pettorale n.36. 11.00 La svizzera Sue Piller è nona a 1.59! Pista in condizioni perfette, il tempo si può ancora fare! 10.58 I pettorali delle prossime italiane: 36 Anna Trocker, 37 Giorgia Collomb, 41 Sophie Mathiou, 44 Ilaria Ghisalberti, 45 Carole Agnelli. 10.57 L’azzurra Laura Steinmair è 27ma a 4.91. Qualificazione improbabile. 10.56 La tedesca Emma Aicher sta crescendo anche in gigante: nona a 2.03. 10.55 La classifica dopo le prime 30: 1 Sara Hector Svezia 1:11. 🔗 Leggi su Oasport.it

LIVE Sci alpino, Gigante Spindleruv Mlyn 2026 in DIRETTA: occasione Della Mea, presente TrockerBenvenuti alla diretta testuale del gigante femminile di Spindleruv Mlyn, valida per la Coppa del Mondo 2025-2026.

LIVE Sci alpino, Gigante Spindleruv Mlyn 2026 in DIRETTA: occasione Della Mea, la startlistSegui in tempo reale la competizione di Sci alpino, Gigante Spindleruv Mlyn 2026.

