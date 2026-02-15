LIVE Sci alpino Gigante femminile Olimpiadi in DIRETTA | Della Mea si tiene dietro Scheib Robinson e Shiffrin!

Della Mea si mantiene in testa nel gigante femminile alle Olimpiadi, battendo Scheib, Robinson e Shiffrin grazie a una buona prestazione. La sua gara è stata influenzata dal errore commesso dall’albanese, che si è piazzata solo 13esima a più di sette decimi dal leader. La corsa continua con le atlete che cercano di migliorare i loro tempi per salire sul podio.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.19 Da dimenticare la manche dell’albanese: 13ma a 7 decimi. Tocca a Sofia Goggia (-0.28). 14.17 Incredibile. Hector e Stjernesund sono di nuovo pari come nella prima manche. Della Mea terza a soli 5 centesimi. Ora l’albanese Lara Colturi (-0.00). 14.15 Che peccato. Stjernesund davanti a Della Mea per soli 5 centesimi. Ci avevamo creduto. Ne mancano 5. E’ il momento della svedese Sara Hector (-0.00). 14.12 DIETROOOOOOOOOO!!! Sesta a 25 centesimi! Adesso tre atlete che erano quarte a pari merito dopo la prima manche. Si parte con la norvegese Thea Louise Stjernesund (-0. 🔗 Leggi su Oasport.it

