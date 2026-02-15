LIVE Sci alpino Gigante femminile Olimpiadi in DIRETTA | Della Mea si tiene dietro Scheib e Robinson!
Della Mea ha migliorato la sua posizione nel gigante femminile delle Olimpiadi, superando Scheib e Robinson, grazie a una performance solida sulla pista. La sciatrice italiana ha mantenuto un ritmo costante in un percorso molto combattuto, dove i distacchi tra le atlete si sono ridotti a pochi centesimi. Holtmann si avvicina, ora terza a soli 7 centesimi dalla leader. La tensione si fa sentire, perché ogni curva può cambiare la classifica in un attimo.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.07 Altra posizione guadagnata. Holtmann terza a 0.07. Distacchi cortissimi! 14.05 ASSURDO! Anche Robinson dietro Della Mea! Terza a 0.13. Se l’azzurra non avesse sbagliato nella parte alta.Adesso la norvegese Mina Fuerst Holtmann (-0.14). 14.03 PAZZESCO! Scheib è seconda a 0.02 da Della Mea! Sorpresa incredibile! Ne mancano 10. Adesso rischierà tutto la neozelandese Alice Robinson (-0.10). 14.01 Irriconoscibile Rast. L’elvetica è terza a 0.32. Momento chiave: c’è l’austriaca Julia Scheib (-0.06). Era la favorita n.1. 14.00 Guadagna un’altra posizione Della Mea. 🔗 Leggi su Oasport.it
