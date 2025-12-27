LIVE Sci alpino Gigante femminile Semmering 2025 in DIRETTA | duello Robinson-Scheib Goggia e Della Mea per stupire

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del gigante di Semmering (Austria), valevole per la Coppa del Mondo femminile di sci alpino 2025-26. Sulle nevi austriache è in programma l’ultimo appuntamento del 2025 con una tappa dedicata alle specialità tecniche, prima oggi il gigante e poi domani lo slalom. Si preannuncia grande spettacolo e in casa Italia c’è grande attesa per la prova di Sofia Goggia, reduce dal trionfo di St. Moritz e per l’esordio della giovanissima Anna Trocker. Il quadro delle favorite appare già piuttosto definito dopo le prime gare tra Sölden, Copper Mountain e Mont-Tremblant. 🔗 Leggi su Oasport.it

