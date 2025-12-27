CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DEL SUPERG MASCHILE DALLE 11.30 I PETTORALI DI PARTENZA 14.02: Questa la classifica della coppa del mondo di gigante: 1 Julia Scheib (AUT) 380 punti 2 Alice Robinson (NZL) 292 3 Camille Rast (SUI) 241 4 Sara Hector (SWE) 219 5 Zrinka Ljuti? (CRO) 198 5 Mikaela Shiffrin (USA) 198 7 Thea Louise Stjernesund (NOR) 166 8 Valerie Grenier (CAN) 154 9 Paula Moltzan (USA) 140 10 Lena Dürr (GER) 120 14.00: Questa la classifica finale del gigante di Semmering: 1 Julia Scheib (AUT) 1:56.46 2 Camille Rast (SUI) +0.14 3 Sara Hector (SWE) +0.40 4 Valerie Grenier (CAN) +0. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Sci alpino, Gigante femminile Semmering 2025 in DIRETTA: Scheib profeta in patria, Della Mea sempre più in alto, Goggia in top10

