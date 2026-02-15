LIVE Sci alpino Gigante femminile Olimpiadi in DIRETTA | Brignone in testa Goggia terza! Alle 13.30 la seconda manche

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.05 Appuntamento alle 13.30 per la seconda manche, amici di OA Sport. Grazie per averci seguito e buon proseguimento di giornata. Un saluto sportivo. 11.03 Questi i piazzamenti di Brignone agli intermedi: seconda, prima, ottava, seconda. Questi quelli di Goggia: settima, ventesima, prima, quarta. 11.02 La classifica dopo le prime 30: 1 Federica Brignone – Italia – 1:03.23 2 Lena Duerr – Germania – 1:03.57 (+0.34) 3 Sofia Goggia – Italia – 1:03.69 (+0.46) 4 Lara Colturi – Albania – 1:03.97 (+0.74) 4 Sara Hector – Svezia – 1:03.97 (+0.74) 4 Thea Louise Stjernesund – Norvegia – 1:03. 🔗 Leggi su Oasport.it

La gara di sci alpino alle Olimpiadi si fa emozionante quando la britannica Brignone guida la classifica, mentre Goggia si piazza terza.

Il gigante maschile alle Olimpiadi ha visto Pinheiro Braathen scendere con grande velocità e lasciare un distacco pesante, mentre Vinatzer si prepara a recuperare in seconda manche.

