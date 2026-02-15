LIVE Sci alpino Gigante femminile Olimpiadi in DIRETTA | CHE STA SUCCEDENDO?!? Brignone in testa Goggia terza!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA 10.50 Fuori l’americana AJ Hurt: aveva solo 44 centesimi di ritardo al terzo intermedio. 10.48 La classifica dopo le prime 22: 1 Federica Brignone – Italia – 1:03.23 2 Lena Duerr – Germania – 1:03.57 (+0.34) 3 Sofia Goggia – Italia – 1:03.69 (+0.46) 4 Lara Colturi – Albania – 1:03.97 (+0.74) 4 Sara Hector – Svezia – 1:03.97 (+0.74) 4 Thea Louise Stjernesund – Norvegia – 1:03.97 (+0.74) 7 Mikaela Shiffrin – Stati Uniti – 1:04.25 (+1.02) 8 Valerie Grenier – Canada – 1:04.26 (+1.03) 9 Mina Fuerst Holtmann – Norvegia – 1:04.28 (+1.05) 10 Alice Robinson – Nuova Zelanda – 1:04. 🔗 Leggi su Oasport.it

Federica Brignone domina il gigante femminile alle Olimpiadi, portando a casa un vantaggio evidente.

Questa mattina si corre la seconda prova della discesa femminile alle Olimpiadi invernali.

Biathlon, slalom gigante di sci alpino, sci di fondo, skeleton: quali sono le prove che potrebbero arricchire il medagliere dell'Italia Team facebook

Speranze italiane anche nel super gigante maschile di sci alpino con Alex Vinatzer e Luca De Aliprandini. Occhi puntati anche sullo skeleton femminile x.com