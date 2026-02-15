LIVE Sci alpino Gigante femminile Olimpiadi in DIRETTA | CHE STA SUCCEDENDO?!? Brignone in testa Goggia terza!
La gara di sci alpino alle Olimpiadi si fa emozionante quando la britannica Brignone guida la classifica, mentre Goggia si piazza terza. La decisione di eliminare l’americana AJ Hurt, che aveva ancora pochi centesimi di secondo di ritardo a metà percorso, ha suscitato molte reazioni tra gli appassionati. La competizione continua a sorprendere con cambi di posizione e sorprese sul ghiaccio.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA 10.50 Fuori l'americana AJ Hurt: aveva solo 44 centesimi di ritardo al terzo intermedio. 10.48 La classifica dopo le prime 22: 1 Federica Brignone – Italia – 1:03.23 2 Lena Duerr – Germania – 1:03.57 (+0.34) 3 Sofia Goggia – Italia – 1:03.69 (+0.46) 4 Lara Colturi – Albania – 1:03.97 (+0.74) 4 Sara Hector – Svezia – 1:03.97 (+0.74) 4 Thea Louise Stjernesund – Norvegia – 1:03.97 (+0.74) 7 Mikaela Shiffrin – Stati Uniti – 1:04.25 (+1.02) 8 Valerie Grenier – Canada – 1:04.26 (+1.03) 9 Mina Fuerst Holtmann – Norvegia – 1:04.28 (+1.05) 10 Alice Robinson – Nuova Zelanda – 1:04.
Federica Brignone domina il gigante femminile alle Olimpiadi, portando a casa un vantaggio evidente.
LIVE Sci alpino, Seconda prova discesa femminile Olimpiadi in DIRETTA: Raedler in testa, attesa per Goggia e Brignone
Questa mattina si corre la seconda prova della discesa femminile alle Olimpiadi invernali.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.
