LIVE Sci alpino Gigante femminile Olimpiadi in DIRETTA | alle 13.30 la seconda manche distacchi risicati

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.18 La seconda manche è stata tracciata da Karin Harjo, allenatrice degli USA. Aspettiamoci dunque più angoli per favorire Shiffrin. 13.16 I pettorali di partenza della seconda frazione: 1 35 197956 CERUTTI Camille 1998 FRA 1:05.98 2.75 30 2 11 6535773 O’BRIEN Nina 1997 USA 1:05.81 2.58 29 3 29 516813 PILLER Sue 2005 SUI 1:05.56 2.33 28 4 32 507109 ARONSSON ELFMAN Hanna 2002 SWE 1:05.50 2.27 27 5 30 426486 SYLVESTER-DAVIK Madeleine 2005 NOR 1:05.49 2.26 26 6 39 565401 BUCIK JOGAN Ana 1993 SLO 1:05.35 2.12 25 7 8 385116 LJUTIC Zrinka 2004 CRO 1:05.34 2. 🔗 Leggi su Oasport.it

Federica Brignone ha conquistato la prima posizione nel gigante femminile alle Olimpiadi di Pechino, dopo aver avuto un'ottima prestazione sulla pista ghiacciata.

Il gigante maschile alle Olimpiadi ha visto Pinheiro Braathen scendere con grande velocità e lasciare un distacco pesante, mentre Vinatzer si prepara a recuperare in seconda manche.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: LIVE Sci alpino, Gigante maschile Olimpiadi in DIRETTA: ORO AL BRASILE! Pinheiro Braathen ammutolisce gli svizzeri!; Rivivi il LIVE! Oro storico per Braathen in gigante, Vinatzer ko: era davanti; Brignone commuove, oro da leggenda in SuperG! Rivivi il LIVE; LIVE Sci alpino, Gigante femminile Olimpiadi in DIRETTA: torna Federica Brignone!.

Quando lo sci alpino oggi in tv, gigante femminile Olimpiadi: orari, startlist, streamingIl programma dello sci alpino alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 sta volgendo al termine. Ci sono ancora tre gare da disputare e quella di oggi è ... oasport.it

LIVE Sci alpino, Gigante maschile Olimpiadi in DIRETTA: ORO AL BRASILE! Pinheiro Braathen ammutolisce gli svizzeri!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.33 Grazie per averci seguito, amici di OA Sport, e buon proseguimento di giornata. Un saluto sportivo. 14.31 ... oasport.it

Biathlon, slalom gigante di sci alpino, sci di fondo, skeleton: quali sono le prove che potrebbero arricchire il medagliere dell'Italia Team facebook

Speranze italiane anche nel super gigante maschile di sci alpino con Alex Vinatzer e Luca De Aliprandini. Occhi puntati anche sullo skeleton femminile x.com