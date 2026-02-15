LIVE Sci alpino Gigante femminile Olimpiadi in DIRETTA | alle 13.30 la seconda manche distacchi risicati
Alle 13.30, la seconda manche del gigante femminile alle Olimpiadi invernali inizia con distacchi minimi tra le atlete. La pista, curata da Karin Harjo, allenatrice degli Stati Uniti, presenta alcune curve veloci che potrebbero fare la differenza. La gara si svolge in un’atmosfera tesa, con le atlete pronte a dare il massimo per conquistare una medaglia.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.18 La seconda manche è stata tracciata da Karin Harjo, allenatrice degli USA. Aspettiamoci dunque più angoli per favorire Shiffrin. 13.16 I pettorali di partenza della seconda frazione: 1 35 197956 CERUTTI Camille 1998 FRA 1:05.98 2.75 30 2 11 6535773 O’BRIEN Nina 1997 USA 1:05.81 2.58 29 3 29 516813 PILLER Sue 2005 SUI 1:05.56 2.33 28 4 32 507109 ARONSSON ELFMAN Hanna 2002 SWE 1:05.50 2.27 27 5 30 426486 SYLVESTER-DAVIK Madeleine 2005 NOR 1:05.49 2.26 26 6 39 565401 BUCIK JOGAN Ana 1993 SLO 1:05.35 2.12 25 7 8 385116 LJUTIC Zrinka 2004 CRO 1:05.34 2. 🔗 Leggi su Oasport.it
LIVE Sci alpino, Gigante femminile Olimpiadi in DIRETTA: Brignone in testa, Goggia terza! Alle 13.30 la seconda manche
Federica Brignone ha conquistato la prima posizione nel gigante femminile alle Olimpiadi di Pechino, dopo aver avuto un'ottima prestazione sulla pista ghiacciata.
LIVE Sci alpino, Gigante maschile Olimpiadi in DIRETTA: Pinheiro Braathen scava un abisso, Vinatzer può rimontare. Alle 13.30 la seconda manche
Il gigante maschile alle Olimpiadi ha visto Pinheiro Braathen scendere con grande velocità e lasciare un distacco pesante, mentre Vinatzer si prepara a recuperare in seconda manche.
SCHEIB conquista un altro gigante e VOLA in classifica, TERZA vittoria in stagione | HIGHLIGHTS
