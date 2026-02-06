LIVE Pattinaggio artistico Prova a squadre Olimpiadi in DIRETTA | Conti Macii terzi e l’Italia risale!

In una gara combattuta, l’Italia è salita di posizioni e ora si trova al terzo posto nella prova a squadre delle Olimpiadi di pattinaggio artistico. Conti e Macii hanno conquistato il terzo gradino del podio, mentre i leader giapponesi, Miura e Kihara, continuano a comandare con 82 punti. La competizione resta aperta e tutto può ancora succedere nelle prossime rotazioni.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.16: Questa la classifica della gara di coppie di artistico: 1° MIURA Riku KIHARA Ryuichi (Giappone) – 82.84 – 10 pt 2° METELKINA Anastasiia BERULAVA Luka (Georgia) – 77.54 – 9 pt 3° CONTI Sara MACII Niccolò (Italia) – 76.65 – 8 pt 4° PEREIRA Lia MICHAUD Trennt (Canada) – 68.24 – 7 pt 5° KAM Emily O’SHEA Danny (Stati Uniti) – 66.59 – 6 pt 6° SUI Wenjing HAN Cong (Cina) – 65.37 – 5 pt 7° KOVALEV Camille KOVALEV Pavel (Francia) – 63.72 – 4 pt 8° CHTCHETININA Ioulia WOZNIAK Michal (Polonia) – 60.20 – 3 pt 9° VAIPAN-LAW Alice DIGBY Lewis (Gran Bretagna) – 57. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Pattinaggio artistico, Prova a squadre Olimpiadi in DIRETTA: Conti/Macii terzi e l’Italia risale! Approfondimenti su Pattinaggio Artistico LIVE Pattinaggio artistico, Prova a squadre Olimpiadi in DIRETTA: l’Italia punta su Guignard/Fabbri e Conti/Macii! Oggi inizia la prima giornata di gare del Team Event di pattinaggio artistico alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. LIVE Pattinaggio artistico, Prova a squadre Olimpiadi in DIRETTA: subito Guignard/Fabbri e Conti/Macii! Questa mattina si sono aperte le gare di pattinaggio artistico ai Giochi di Milano Cortina 2026. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Ultime notizie su Pattinaggio Artistico Argomenti discussi: LIVE Pattinaggio artistico, Prova a squadre Olimpiadi in DIRETTA: subito Guignard/Fabbri e Conti/Macii!; In diretta - Milano Cortina 2026; Dove vedere le Olimpiadi invernali 2026 in diretta tv e in streaming; Pattinaggio artistico oggi in tv, Olimpiadi 2026: orari prova a squadre, streaming, italiani in gara. LIVE Pattinaggio artistico, Prova a squadre Olimpiadi in DIRETTA: Conti/Macii incantano! Guignard/Fabbri solo quintiCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.11: 13.10: Bene il triplo twist, bene il triplo toeloop in parallelo, bene il triplo lutz lanciato 13.09: ... oasport.it Pattinaggio artistico oggi in tv, Olimpiadi 2026: orari prova a squadre, streaming, italiani in garaSi parte. Oggi, venerdì 6 febbraio, si disputerà la prima giornata della prova a squadre, gara che apre il programma di pattinaggio di figura alle ... oasport.it STELLE A CATINELLE È il giorno del debutto del pattinaggio di figura a #MilanoCortina2026! L’Italia scende sul ghiaccio con i nostri big: Guignard-Fabbri, Conti-Macii e Gutmann! Si inizia alle 9.55 con la danza ritmica, poi il programma corto delle co facebook STELLE A CATINELLE È il giorno del debutto del pattinaggio di figura a #MilanoCortina2026! L’Italia scende sul ghiaccio con i nostri big: Guignard-Fabbri, Conti-Macii e Gutmann! Si inizia alle 9.55 con la danza ritmica, poi il programma corto delle co x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.