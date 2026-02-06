LIVE Pattinaggio artistico Prova a squadre Olimpiadi in DIRETTA | subito Guignard Fabbri e Conti Macii!

Questa mattina si sono aperte le gare di pattinaggio artistico ai Giochi di Milano Cortina 2026. In diretta, gli atleti hanno iniziato con le prove a squadre, subito con le coppie GuignardFabbri e ContiMacii. La prima giornata promette spettacolo e molte emozioni, mentre gli appassionati seguono con attenzione ogni mossa sul ghiaccio.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima giornata di gare del Team Event di pattinaggio artistico ai giochi Olimpici di Milano Cortina 2026. L ’attesa è finita e l’ Unipol Forum di Assago è pronto ad accendere i riflettori sul pattinaggio di figura olimpico, uno dei cuori pulsanti delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. L’avvio del programma non sarà affatto ordinario: ad aprire le danze ci sarà infatti il Team Event, una gara che promette subito tensione, strategia e un peso specifico enorme per il medagliere azzurro. L’Italia si presenta con un obiettivo chiaro e dichiarato: entrare in zona podio. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Pattinaggio artistico, Prova a squadre Olimpiadi in DIRETTA: subito Guignard/Fabbri e Conti/Macii! Approfondimenti su Pattinaggio Artistico Pattinaggio artistico: Guignard-Fabbri brilllano agli Italiani, trionfo per Conti-Macii Conti-Macii e prova a squadre le carte da medaglia dell’Italia a Milano Cortina 2026? Al momento Guignard-Fabbri inseguono La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Ultime notizie su Pattinaggio Artistico Argomenti discussi: LIVE Pattinaggio artistico, Prova a squadre Olimpiadi in DIRETTA: subito Guignard/Fabbri e Conti/Macii!; Curling doppio misto: le big iniziano bene; A che ora il pattinaggio artistico domani in tv, Olimpiadi 2026: programma 6 febbraio, italiani in gara, streaming; Pattinaggio artistico, quando la gara a squadre alle Olimpiadi? Orari, programma, tv, streaming. Pattinaggio artistico, Olimpiadi 2026: le speranze di medaglia dell’Italia. Prova a squadre fondamentale in avvioLa consapevolezza di essere in attesa di un treno che passa una volta sola, la responsabilità di saperlo prendere in corsa, la pressione determinata dalla ... oasport.it Il Pattinaggio di figura alle Olimpiadi Invernali: dove il gesto atletico si trasforma in pura performance artisticaCos'è il pattinaggio di figura olimpico, come funzionano le gare, le regole principali e chi sono i protagonisti alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. sportmediaset.mediaset.it Fabbri-Guignard: “Il talento serve ma non basta, è la determinazione a fare la differenza” - Il duo di pattinaggio artistico parla prima dei Giochi di Milano-Cortina 2026: “Abbiamo avuto dei dubbi durante la nostra carriera ma li abbiamo superati insieme” # facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.