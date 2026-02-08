Gli azzurri del pattinaggio artistico si avvicinano al podio dopo la prova a squadre delle Olimpiadi. Al momento, l’Italia mantiene il quarto posto, con 45 punti, a meno di quattro lunghezze dal terzo, la Georgia. La gara procede con intensità, mentre gli atleti italiani cercano di migliorare il punteggio nelle ultime due prove. Gli Stati Uniti guidano ancora la classifica con 51 punti, seguiti dal Giappone con 49. La sfida resta aperta, e tutto si deciderà nelle fasi finali.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.32: Questa la classifica parziale dopo 6 delle otto gare: 1 Stati Uniti 51 2 Giappone 49 3 Italia 45 4 Georgia 41 5 Canada 41 20.28: Questa la classifica delle coppie di artistico: 1 Riku Miura Ryuichi Kihara JPN 155.55 2 Anastasia Metelkina Luka Berulava GEO 139.70 3 Sara Conti Niccolò Macii ITA 136.61 4 Emily Kam Spencer O’Shea USA 135.36 5 Lia Pereira Trennt Michaud CAN 134.42 20.25: Miura e Kihara totalizzano un punteggio stellare di 155.55 e vincono questo segmento di gara davanti ai georgiani e agli azzurri 20.22: Il Giappone è qui per dominare, per vincere tutto quello che si può e MiuraKihara sono una delle carte più preziose nello zaino dei nipponici. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Pattinaggio artistico, Prova a squadre Olimpiadi in DIRETTA: gli azzurri allungano sulle quarte con le coppie di artistico

Questa sera si chiude il team event di pattinaggio artistico ai Giochi di Milano Cortina 2026.

Questa mattina si sono aperte le gare di pattinaggio artistico ai Giochi di Milano Cortina 2026.

Intanto l'Italia del pattinaggio di figura va in finale! Basta l'87.54 di Daniel Grassl per restare davanti alla Georgia. Bene! Alle 22.05 comincia la finale con le coppie di artistico Forza azzurri! #OlimpiadiInvernali2026 #Olimpiadi #MilanoCortina x.com

Fase 1 del campionato di pattinaggio artistico Uisp Nazionale Sono iniziate le gare al PalaBurani oggi e domani 150 atlete in pista Servizio Sport Comune di Ferrara Pattinatori Estensi ASD Pattinaggio Il Quadrifoglio ASD Skate Roller #sportpertutti facebook