Alle 9.45, la gara di monobob alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026 prende il via, dopo che il record della pista di 59.67 secondi è stato stabilito in passato. La prima manche è ormai alle porte e si aspetta che almeno una delle concorrenti possa superare quel tempo entro la fine della competizione, che si concluderà domani.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 9.45 Il record della pista è di 59.67. Probabile che tra oggi e domani, ultima giornata di competizione, questo tempo venga battuto da una delle atlete. 9.42 Sono due le azzurre in gara, Simona De Silvestro e Giada Andreutti che partiranno rispettivamente come ventiduesima e come venticinquesima. 9.40 Buongiorno amici di OA Sport, alle 10.00 ci sarà la prima manche della gara di monobob, seguita dalla seconda che inizierà alle 11.50. Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale delle prime due manche della gara di monobob ai giochi olimpici invernali di Milano Cortina, con l'Italia che sarà rappresentata da due atlete: parliamo di Simona De Silvestro e Giada Andreutti, le quali hanno iniziato a sperimentare la pista Eugenio Monti al Cortina Sliding Center già nei giorni scorsi.

© Oasport.it - LIVE Monobob, Olimpiadi 2026 in DIRETTA: tra poco la prima manche, De Silvestro per la top10

Simona De Silvestro ha iniziato con forza le prime due manche del monobob ai Giochi di Milano Cortina, spinta dal desiderio di conquistare una posizione tra le prime dieci, dopo aver testato la pista Eugenio Monti nei giorni scorsi.

Questa sera alle 17, le atlete italiane Robatscher e Hofer scendono in pista per la prima manche dello slittino singolo femminile alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026.

