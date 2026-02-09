LIVE Slittino Singolo femminile Olimpiadi 2026 in DIRETTA | tra poco la prima manche Robatscher e Hofer per sorprendere

Questa sera alle 17, le atlete italiane Robatscher e Hofer scendono in pista per la prima manche dello slittino singolo femminile alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. La gara sta per partire e gli occhi sono puntati su di loro, in corsa per sorprendere e conquistare una buona posizione nella competizione.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.40 Alle 17.00 prenderà il via la gara di slittino femminile singolo, con le prime due manche. Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della gara di singolo femminile di slittino in queste Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Sul budello intitolato ad Eugenio Monti di Cortina d’Ampezzo le emozioni non mancheranno. Quest’oggi saranno di scena le prime due manche: la prima scatterà alle ore 17:00 e la seconda alle ore 18:35. Regna sovrana l’incertezza sull’esito conclusivo di questa prova. Le prove cronometrate di questi giorni hanno sicuramente aiutato le atlete a trovare il giusto feeling, anche in rapporto alla preparazione dei materiali, influenzati dalle temperature presenti sulla pista. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Slittino, Singolo femminile Olimpiadi 2026 in DIRETTA: tra poco la prima manche, Robatscher e Hofer per sorprendere Approfondimenti su Robatscher Hofer LIVE Slittino, Singolo femminile Olimpiadi 2026 in DIRETTA: Robatscher e Hofer per sorprendere Questa mattina si tiene la gara di singolo femminile di slittino alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. LIVE Slittino, Prove singolo femminile Olimpiadi in DIRETTA: ultime rifiniture per Hofer e Robatscher Questa mattina le atlete di slittino si sono concentrate sulle ultime rifiniture prima delle gare ufficiali a Milano Cortina 2026. La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Ultime notizie su Robatscher Hofer Argomenti discussi: LIVE Slittino, Prove singolo femminile Olimpiadi in DIRETTA: le azzurre non brillano nella quarta prova. Domina Julia Taubitz; Pattinaggio di figura, evento a squadre: Italia terza, può sognare il bronzo; Lollobrigida oro e record olimpico nei 3000!; LIVE Slittino, Prove singolo femminile Olimpiadi in DIRETTA: Hofer chiude in top5 la sesta prova, indietro Robatscher. Slittino oggi, Olimpiadi 2026: orari prime due manche singolo femminile, tv, streaming, italiani in garaLo slittino è sempre più protagonista nel programma dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Dopo aver assegnato le prime medaglie nelle gara ... oasport.it LIVE Slittino, Singolo femminile Olimpiadi 2026 in DIRETTA: Robatscher e Hofer per sorprendereCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della gara di singolo femminile di slittino in queste Olimpiadi di ... oasport.it E ieri pomeriggio è arrivato anche il quarto bronzo (e quinta medaglia complessiva) della giornata, nello slittino singolo maschile, con Dominik Fischnaller facebook Dominik #Fischnaller ancora sul terzo gradino del #podio nel singolo maschile di slittino. I dettagli su #zonamistamagazine x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.