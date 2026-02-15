LIVE Monobob Olimpiadi 2026 in DIRETTA | record della pista per Neise! Attesa per De Silvestro e Andreutti

Durante la gara di monobob alle Olimpiadi 2026, Neise ha stabilito un nuovo record sulla pista, spinta dall’obiettivo di migliorare il suo precedente miglior risultato. La sportiva ha affrontato la discesa con grande determinazione, portando a termine il percorso in tempi record. Nel frattempo, l’attenzione si concentra su De Silvestro e Andreutti, in attesa di vedere come si comporteranno nelle prossime run.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.39 Kim chiude a 1.52 e al diciottesimo posto. 10.36 Weiszewski fa malissimo chiudendo al diciassettesimo con 1.33 secondi di svantaggio da Neise che probabilmente resterà in testa fino alla fine della batteria. 10.34 1.10 secondi di distanza per Nicoll dalla vetta. La britannica chiude al quattordicesimo posto. 10.32 Male Lin. L'atleta di Tapei chiude con 1.17 secondi di svantaggio da Neise e al quindicesimo posto. 10.29 Ottimo tempo per Voigt, la danese chiude con 1:00.10 sul cronometro. Buona gara per lei. 10.27 Male anche la terza tedesca in startlist.