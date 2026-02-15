LIVE Monobob Olimpiadi 2026 in DIRETTA | inizia la prima manche De Silvestro per la top10

Nicole De Silvestro ha iniziato la prima manche del monobob alle Olimpiadi 2026, spinta dalla voglia di conquistare una posizione tra le prime dieci. La gara è partita sotto il segno di un nuovo record della pista, stabilito da Nolte che ha chiuso la run in 59 secondi. La competizione si svolge in un’atmosfera tesa e piena di attesa, con gli atleti pronti a dare il massimo sulla pista ghiacciata.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.02 RECORD DELLA PISTA! Parte alla grande Nolte che chiude la manche con un 59.44 da paura siglando il nuovo record di pista. 10.00 Parte la tedesca! Aspettiamo il suo tempo. 9.56 Ci siamo, aspettiamo il tempo di Nolte che punterà subito a fare meglio di tutte già in prima batteria. 9.53 Le nostre azzurre sono pronte a dire la loro in una gara complessa: De Silvestro punta alle prime dieci posizioni. 9.50 Dieci minuti ancora prima dell'inizio della prima prova, ad aprire le danze sarà la tedesca Laura Nolte. La campionessa olimpica di Pechino è la prima in startlist.