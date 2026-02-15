LIVE Italia-Norvegia Curling maschile Olimpiadi in DIRETTA | iniziano gli spareggi verso le semifinali

L’Italia ha perso contro la Norvegia, causando l’eliminazione degli azzurri dagli spareggi di curling maschile alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. La sconfitta, arrivata dopo una partita combattuta, ha deciso il passaggio del turno a favore degli scandinavi, che ora avanzano verso le semifinali. Oggi, gli atleti italiani hanno tentato di tutto, ma la Norvegia si è dimostrata più precisa nelle giocate decisive.

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live testuale della quarta partita degli azzurri nel torneo di curling maschile dei Giochi Olimpici invernai di Milano Cortina 2026. L'Italia affronterà nel Cortina Curling Olympic Stadium il quartetto norvegese. La Norvegia si trova al momento a pari merito dell'Italia nella classifica del round robin. Il quartetto scandinavo, dopo la sconfitta in apertura di torneo contro la Germania, ha centrato la vittoria contro due squadre abbordabili come la Cina e la Cechia.