LIVE Italia-Norvegia Curling maschile Olimpiadi in DIRETTA | è già uno spareggio verso le semifinali

L’Italia affronta la Norvegia nel match di curling maschile alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, perché una vittoria può garantire un posto nelle semifinali. La partita, in corso, si svolge in un momento cruciale del torneo, con gli azzurri che cercano di mantenere alta la loro corsa verso il podio. I giocatori italiani stanno dando il massimo per superare questa sfida decisiva e ottenere un risultato che potrebbe cambiare la loro strada nelle Olimpiadi.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live testuale della quarta partita degli azzurri nel torneo di curling maschile dei Giochi Olimpici invernai di Milano Cortina 2026. L’Italia affronterà nel Cortina Curling Olympic Stadium il quartetto norvegese. La Norvegia si trova al momento a pari merito dell’Italia nella classifica del round robin. Il quartetto scandinavo, dopo la sconfitta in apertura di torneo contro la Germania, ha centrato la vittoria contro due squadre abbordabili come la Cina e la Cechia. I norvegesi sembrano poter lottare per il passaggio del turno in semifinale, ma il team dello skip Ramsfjell deve ancora affrontare tante formazioni di altissimo livello, fra le quali proprio l’Italia. 🔗 Leggi su Oasport.it

