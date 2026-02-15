LIVE Italia-Norvegia Curling maschile Olimpiadi in DIRETTA | è già uno spareggio verso le semifinali
L’Italia affronta la Norvegia nel match di curling maschile alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, perché una vittoria può garantire un posto nelle semifinali. La partita, in corso, si svolge in un momento cruciale del torneo, con gli azzurri che cercano di mantenere alta la loro corsa verso il podio. I giocatori italiani stanno dando il massimo per superare questa sfida decisiva e ottenere un risultato che potrebbe cambiare la loro strada nelle Olimpiadi.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live testuale della quarta partita degli azzurri nel torneo di curling maschile dei Giochi Olimpici invernai di Milano Cortina 2026. L’Italia affronterà nel Cortina Curling Olympic Stadium il quartetto norvegese. La Norvegia si trova al momento a pari merito dell’Italia nella classifica del round robin. Il quartetto scandinavo, dopo la sconfitta in apertura di torneo contro la Germania, ha centrato la vittoria contro due squadre abbordabili come la Cina e la Cechia. I norvegesi sembrano poter lottare per il passaggio del turno in semifinale, ma il team dello skip Ramsfjell deve ancora affrontare tante formazioni di altissimo livello, fra le quali proprio l’Italia. 🔗 Leggi su Oasport.it
LIVE Italia-Cechia, curling misto Olimpiadi in DIRETTA: serve una vittoria per continuare la corsa verso le semifinali
Questa sera si gioca l’ultima partita di curling misto alle Olimpiadi.
LIVE Italia-Norvegia, curling Olimpiadi 2026 in DIRETTA: altro match fondamentale verso la semifinale
Questa mattina si gioca un’altra partita importante nel curling alle Olimpiadi 2026.
Debutto agrodolce dell'Italia tra Curling e Hockey | Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026
Argomenti discussi: LIVE Italia-Norvegia 6-5, curling Olimpiadi 2026 in DIRETTA: IMPRESA AZZURRA! Decisiva l’ultima mano rubata!; RECAP! Successo incredibile dell'Italia, Norvegia rimontata 6-5; Milano-Cortina, Italcurling super: Constantini e Mosaner stendono la Norvegia; Stefania Constantini e Amos Mosaner oggi 7 febbraio: doppio misto curling, orario gare e dove vedere in diretta tv e streaming · Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026.
LIVE Italia-Norvegia 6-5, curling Olimpiadi 2026 in DIRETTA: IMPRESA AZZURRA! Decisiva l’ultima mano rubata!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-SVEZIA DI CURLING MISTO DALLE 14.35 20.52 Termina qui la DIRETTA LIVE testuale di ... oasport.it
Dove vedere in tv Italia-Norvegia, curling maschile Olimpiadi 2026: orario, programma, streamingDopo una giornata di riposo, domenica 15 febbraio torna in campo l'Italia alle ore 9.05 per affrontare la Norvegia nella sesta sessione di gioco del round ... oasport.it
L'Italia chiude al sesto posto la staffetta femminile vinta dalla Norvegia. #gazzettamatin #OlimpiadiMilanoCortina facebook
Partnership Italia-Norvegia: innovazione, sostenibilità e futuro dell'industria Oslo | 27 gennaio 2026 Sono intervenuto ieri sera alla tavola rotonda con i rappresentanti di alcuni fra i principali player industriali italiani attivi in Norvegia: Carlo Santo x.com